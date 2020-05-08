В Азербайджане будут подготовлены предложения по хлопководству и табаководству

Кабинет министров Азербайджана принял постановление по выполнению распоряжения Президента Азербайджана № 2011 от 1 мая 2020 года "Об утверждении Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 гг. № 3082 от 13 июля 2017 года" и "Об изменении в распоряжение "Об утверждении Государственной программы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 гг. №3163 от 10 августа 2017 года".

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министерству юстиции после согласования с министерством сельского хозяйства и другими надлежащими государственными органами, которые будут определены в процессе исполнения (с юридическими лицами государства), поручено в течение двух месяцев представить в Кабмин предложения в связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с вышеуказанным документом.

Центральным органам Исполнительной власти не позднее трех месяцев поручено принять меры в рамках своих полномочий с целью исполнения распоряжения, представить в минюст нормативно-правовые акты, и в случае, если этого потребует ситуация, проинформировать об этом Кабмин.

Минюсту поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и иных актов в соответствие с распоряжением, и в течение четырех месяцев проинформировать об этом Кабмин.

Выполнение распоряжения поручено отделу по законодательству и праву Аппарата Кабмина.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.