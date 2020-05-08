В Азербайджане десятки тысяч налогоплательщиков получили финансовую помощь государства

В Азербайджане продолжаются меры оказания государственной финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVİD-19, передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, в рамках утвержденного Кабинетом министров Плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента страны от 19 марта 2020 года "О ряде мер, направленных на снижение негативного влияния коронавирусной пандемии и последовавших за ней резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъекты предпринимательства", за средствами для выплаты определенной части заработной платы наемным работникам обратились 26 495 налогоплательщиков, и для получения финансовой помощи 98 504 частных (микро) предпринимателя, в целом - 124 999 налогоплательщиков.

Отмечается, что обращения, поступившие от 26 495 предпринимателей по выплате части заработной платы 252 065 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 90,29 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе составляет 45,147 миллиона манатов. На седьмого мая Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 42,95 миллиона манатов 21 564 налогоплательщикам на зарплаты 190 156 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям рассмотрены и утверждены обращения 89 742 предпринимателей, и представлены Минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям этой категории составляет 54,28 миллиона манатов. Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 52,15 миллиона манатов 85 814 частными (микро) предпринимателям.