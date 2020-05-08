Азербайджан и Индия расширят экономическое сотрудничество

Создание цифровой платформы, на которой могут быть размещены наименования продуктов сельскохозяйственного производства, фармацевтики, консалтинга, ИТ и услуг для сотрудничества индийских и азербайджанских компаний, сыграет важную роль в деятельности предпринимателей Азербайджана и Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на онлайн-конференции на тему "Продвижение и развитие бизнеса между Индией и Азербайджаном, а также проблемы и перспективы после COVID-19" заместитель генерального секретаря Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА) Азербайджана Фуад Гумбатов.

По его словам, эффективную роль играет также бизнес-консалтинг НКОПА в этом направлении. Кроме того, принимая во внимание интересы индийских предпринимателей (особенно в производстве фармацевтических препаратов, кожгалантереи, сельскохозяйственной продукции и других), необходимо рассмотрение механизмов государственной поддержки для открытия производственных мощностей в соответствующих индустриальных парках в Азербайджане и поощрения инвестиций в эти парки.

Также Гумбатов проинформировал об эффективной деятельности его организации в созданных в стране рабочих группах в связи с пандемией, а также подробно рассказал о государственной поддержке экономического и социального секторов.

"Азербайджан и Индия имеют большой потенциал сотрудничества в указанных сферах, в частности, в сферах туризма, сельского хозяйства, фармацевтики, услуг, консалтинга, ИТ, и нам необходимо разработать дорожную карту сотрудничества в постпандемический период", - отметил он.

Отметим, что на встрече, состоявшейся по инициативе посольства Индии в Азербайджане, участвовали президент Торгово-промышленной палаты Индии Д. Аггарвал, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, вице-президент Торгово-промышленной палаты Индии Прадип Мултани и генеральный директор Навин Сет, заместитель генерального секретаря Национальной конфедерации организаций предпринимателей (Работодателей) Азербайджана Фуад Гумбатов, руководитель инвестиционного департамента Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Зохраб Гадиров и другие.

На онлайн-конференции состоялся обмен мнениями о ситуации, сложившейся в настоящее время в мире в связи с пандемией, и были обсуждены последствия этого для мировой экономики. Говорилось о необходимости восстановления торгово-экономических связей между странами в постпандемический период.

В заключение представители НКОПА и AZPROMO ответили на конкретные многочисленные вопросы индийских предпринимателей.