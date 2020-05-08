Материальный ущерб, понесенный в период карантина, еще не установлен

Материальный ущерб, понесенный Бакинским метрополитеном в период карантина, еще не установлен.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, число пассажиров, не перевезенных в период карантина, установлен: "Но понесенный ущерб пока не рассчитан в денежных средствах. Могу сказать, что с момента закрытия и по настоящее время метро, в среднем, упустило перевозку 29 миллионов пассажиров".