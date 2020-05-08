https://news.day.az/economy/1233201.html Вклады в закрытых Atabank и Amrahbank будут возвращать через Kapital Bank
Вклады в закрытых Atabank и Amrahbank будут возвращать через Kapital Bank
Фонд страхования вкладов Азербайджана планирует осуществить возврат вкладов клиентам ликвидированных Atabank и Amrahbank.
"Вклады будут возвращаться в безналичной форме посредством именных дебетовых карт ОАО Kapital Bank и системы переводов "Хазри". Во избежание загруженности в филиалах банка, вклады будут возвращаться в 2 этапа", - отмечается в сообщении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Фонд, на первом этапе, который стартует с 1 июня, будут возвращаться компенсации по вкладам, не превышающим 30 тыс. манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Второй этап начнется 1 июля и охватит клиентов с суммой вклада свыше 30 тыс. манатов.
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