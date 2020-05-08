Контракты с Саудовской Аравией и ОАЭ могут привлечь больше инвестиций в Азербайджан

Контракты, недавно подписанные между минэнерго Азербайджана, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по возобновляемым источникам энергии, могут также привлечь инвестиции в Азербайджан из других государств Совета сотрудничества стран Залива.

Об этом сказал Trend научный сотрудник Центра исламских исследований имени короля Фейсала (Саудовская Аравия) Мохаммед Алрмизан, передает Day.Az.

Отметим, что в начале января министерство энергетики Азербайджана подписало соглашение с компаниями ACWA Power и Masdar о реализации пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии. Согласно контрактам, с компанией ACWA Power будут реализованы пилотные проекты по строительству ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт, а с компанией Masdar - по строительству солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Благодаря деятельности солнечной и ветровой электростанций прогнозируется производство электроэнергии на уровне 1,4 миллиарда киловатт-часов в год.

"Недавнее соглашение, подписанное между ACWA Power и министерством энергетики Азербайджана, показывает насколько эффективны двусторонние отношения не только в политической, но и в экономической сфере. Открытие офисов саудовских компаний и развитие их бизнеса в Азербайджане, вложение ими инвестиций в страну следует рассматривать как еще одну ступень сотрудничества на пути укрепления и расширения двусторонних отношениях этих стран. Азербайджан может также привлечь инвестиции из других государств Совета сотрудничества стран Залива (GCC)", - сказал эксперт.

Алрмизан отметил, что исторические и современные отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном говорят о больших перспективах двустороннего взаимовыгодного сотрудничества не только между государствами, но и между народами обеих стран.

"Saudi Aramco, ведущая мировая нефтяная компания из Саудовской Аравии, недавно открыла представительство в Баку. Открытие офиса Saudi Aramco в Баку следует рассматривать как значимый шаг на пути будущего сотрудничества между одной из крупнейших нефтяных компаний в мире и государственными и частными структурами Азербайджана. Это может позволить обеим странам обмениваться опытом в бизнесе, развивать планы по дальнейшему сотрудничеству на нефтяных рынках и совместно обучать инженеров и техников. Саудовская Аравия стремится продолжать наращивать сотрудничество со странами мира во всех сферах экономики как страна-производитель и потребитель. Азербайджан является важной нефтегазодобывающей страной и имеет хорошую стратегическую позицию для Саудовской Аравии в контексте расширения своей экономической и торговой деятельности", - заключил он.