Инициатива Президента Ильхама Алиева придала новый импульс и объединила почти весь мир в борьбе с коронавирусом

"Мы не рассматриваем наше председательство как чисто формальное. Мы хотим быть эффективным председателем, хотим повышать авторитет и роль движения на международной арене. Хотим большей сплоченности между странами. Хотим способствовать тому, чтобы те разногласия, которые существуют между некоторыми странами, были урегулированы и при необходимости - при нашем участии".

Об этом сказал, отвечая на вопросы первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС России Михаила Гусмана, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, общая беда объединяет. Азербайджан на международной арене в течение не только периода председательства, но и после будет защищать интересы стран-членов. И тот факт, что саммит состоялся, говорит о том, что Баку верен своему слову.

Как отметил в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев, пандемия коронавируса выявила примечательную ситуацию. Сегодня, когда практически вся планета перешла в локдаун, а мировую экономику ввели в искусственную кому, вовсю проявили себя центробежные процессы. То есть, по логике вещей, страны вроде бы должны были объединиться в борьбе с общей бедой, причем, главную роль тут должны были играть ведущие государства, "большая двадцатка". Но все произошло с точностью до наоборот.

"Ведущие страны мира, всегда выступавшие за глобализацию, за совместное сосуществование и совместную экономическую деятельность и международное разделение труда, вдруг забыли об этой своей идее. Понятно, что в сложившейся ситуации каждая страна старается избавиться и оградиться от вируса, но замыкаться и переключаться полностью с мировых на внутренние проблемы - это нелогично. Парадоксально, но многие страны, называвшиеся лидерами, занимаются сегодня лишь тем, что обмениваются взаимными обвинениями и угрозами, замыкаясь на внутренних проблемах", - сказал Гулиев.

По мнению экономиста, речь в данном случае должна идти о помощи не только финансовой, но также паллиативной. Совершенно очевидно, что необходимо сплотиться, чтобы перебороть пандемию. Мировая экономика, по подсчетам экспертов, уже потеряла 3,5 триллиона долларов. И эта цифра еще будет расти.

Сегодня, подчеркнул наш собеседник, надо не просто закрывать и открывать границы. Сегодня нужно проводить политику, при которой от международных экономических отношений будут выигрывать все. И такую политику проводит Баку. Пока ведущие страны мира закрываются и уходят в себя, председательствующий в Движении неприсоединения Азербайджан выступает с инициативой, которая базируется на совершенно ином принципе. Это принцип мультилатерализма.

"Основополагающий принцип этой экономической категории заключается в том, что каждая страна, независимо от статуса, географического положения и экономического развития, может иметь достаточные выгоды от того сообщества, в котором состоит. Согласно этому принципу, каждая страна должна иметь свои преимущества, свою выгоду.

Эта категория далеко не новая, но, думаю, впервые на такой огромной площадке, как Движение неприсоединения, глава председательствующей в организации страны выступил с призывом о взаимодействии и взаимопомощи в борьбе с пандемией и ее последствиями с выгодой для всех. Глава государства призвал делиться опытом, помогать по всем направлениям. Самое главное - это экономическая составляющая его выступления. Азербайджан готов предоставлять свои логистические центры, транспортные системы, чтобы грузы беспрепятственно передвигались между странами. Он готов делиться своим опытом в борьбе с коронавирусом, помогать всем, чем может. Это очень решительный шаг Азербайджана", - отметил депутат.

По словам Руфата Гулиева, Президент Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС России Михаилу Гусману очень точно подметил, что азербайджанская инициатива объединила практически весь мир. Это действительно так. На саммите были представлены 120 стран Движения неприсоединения, приняли участие представители Африканского союза, объединяющего 55 стран, и ЕС, в котором членствуют 27 государств.

Наш собеседник подчеркнул, что международный авторитет Азербайджана и Президента Ильхама Алиева становится все выше. Успешный опыт нашей страны в борьбе с коронавирусом неоднократно отмечали высокие представители ВОЗ, ООН, Всемирного банка. Этот опыт может помочь другим странам в преодолении последствий пандемии и выходе из кризиса с наименьшими потерями.

"В очередной раз имя Азербайджана и его лидера прогремело по всей планете. И прозвучавший призыв к сотрудничеству можно считать очередной вехой в победе политики Президента Ильхама Алиева. Это очень большой успех внешней политики Азербайджана, о котором надо говорить. Весь мир узнал, что Азербайджан проводит открытую политику, предлагает равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, чтобы все страны имели выгоды и пользу от международных экономических отношений", - сказал доктор экономических наук.

Лейла Таривердиева