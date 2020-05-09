Фонд страхования вкладов Азербайджана обратился к кредиторам банков-банкротов

Азербайджанский фонд страхования вкладов обратился к кредиторам ОАО Atabank и Amrah Bank, которые находятся в процессе ликвидации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд, с учетом требований закона Азербайджана "О банках" требования к банкротству банка должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первой публикации решения суда о признании банка банкротом в СМИ.

Для регистрации требований кредиторы должны предоставить документы, подтверждающие правовую основу своих требований, имя и адрес кредитора; суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму претензии; а также информацию об обеспечении (залоге) или гарантии обеспечения иска.

Кредиторов ОАО Atabank и Amrah Bank, находящегося в процессе ликвидации, просят до первого июля 2020 года обратиться по следующим адресам для регистрации требований:

Баку, улица Шамси Бадалбейли, 102, головной офис ОАО Atabank.

Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 36А, головной офис Amrah Bank.

Напомним, что решением Бакинского апелляционного суда № 2-3 (103) - 129/2020 от 30 апреля 2020 года ОАО Atabank было объявлено банкротом. Этим же решением Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором.