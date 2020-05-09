Центры обслуживания налогоплательщиков в Азербайджане возобновляют работу

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана обратилась к налогоплательщикам страны.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Службу, 12 мая 2020 года в 09:00 в центрах Государственной налоговой службы при министерстве экономики и в управлении государственной регистрации юридических лиц Главного управления национальных доходов на официальных интернет-сайтах Службы (taxes.gov.az) и интернет-управления налогами (https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/novbe/) начинает регистрироваться предварительная запись в онлайн-очередь на прием налогоплательщиков.

При визите в сервисный центр лицам, записанным в онлайн-очередь, следует иметь при себе удостоверение личности (разрешение на постоянное или временное проживание, или удостоверение беженца, выданное Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства), или свидетельство об учете физического лица (свидетельство о государственной регистрации коммерческого учреждения и т. д.), а в случае, если заявитель является уполномоченным представителем пользователя электронной службы, они должны представить ответственному лицу центра доверенность, заверенную надлежащим образом, и уведомление, отправленное на адрес электронной почты о регистрации в онлайн-очередь.

Прием заявителей в центре без медицинских масок не осуществляется.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) налогоплательщиков просят обращаться в центры обслуживания только в случае необходимости, то есть при отсутствии электронного аналога услуги, которую предполагается получить.

Кроме того, с 12 мая 2020 года в связи с возобновлением деятельности Центров обслуживания налогоплательщиков в рамках мер, принятых, предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прекращается прием обращений налогоплательщиков по номерам телефонов и адресу электронной почты, размещенных на официальном сайте Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, открытый в период временного приостановления деятельности Центров обслуживания налогоплательщиков.