Борьба с теневой экономикой станет драйвером развития Азербайджана в ближайшем будущем

С 2019 года в Азербайджане наблюдается усиление борьбы с теневой экономикой. Проведенные в минувшем году системные мероприятия позволили снизить долю нелегальной и повысить долю легальной экономики. Эти процессы привели к повышению фискальных доходов государственного бюджета.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, известный экономист Вугар Байрамов.

По его словам, проделана большая работа, чтобы вывести экономику из тени. И в прошлом, и в этом году бюджет был увеличен в значительной мере за счет сокращения доли теневой экономики. За счет "обеления" азербайджанской экономики в 2019 году в госбюджет поступило более миллиарда манатов дополнительных средств. Выполнение госбюджета с приростом мы наблюдали и в первые три месяца текущего года. Это стало прямым следствием борьбы с тенью, подчеркнул экономист.

"Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год Годом углубленных реформ. Одним из приоритетов является расширение борьбы с теневой экономикой и снижение ее доли. Тут немаловажную роль играет легализация на трудовом рынке. Так, в 2019 году в результате принятых мер было заключено 170 тысяч новых трудовых договоров, за четыре месяца этого года - более 100 тысяч договоров.

В последующий период главной движущей силой экономического роста также станет его прозрачность и сведение к минимуму тени. Как результат - появление дополнительного источника дохода для госбюджета", - отметил Байрамов.

Поиск новых источников доходов госбюджета является одним из направлений стратегии фискальных мероприятий, определенных Президентом Ильхамом Алиевым на текущий год, сказал наш собеседник. "Обеление" экономики должно стать одним из таких источников. По мнению Вугара Байрамова, в новой модели азербайджанской экономики в постпандемический период борьба с тенью станет основной движущей силой, драйвером экономического развития и будет способствовать устойчивому росту экономики.

Лейла Таривердиева