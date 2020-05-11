Завтра продолжится перечисление единовременных пособий в 190 манатов

Завтра продолжится перечисление единовременных пособий в размере 190 манатов.

Об этом АПА сказал руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, передает Day.Az.

По его словам, уже началась выдача банковских карт получившим единовременное пособие лицам:

"В этот процесс привлечены все банки. Продолжается процесс выдачи карт. Начиная с 12 мая, суммы единовременных выплат, начисленных 9, 10, 11 и 12-го числа, сядут на карты. Единовременные пособия будут перечислены, начиная с завтрашнего дня, так как предыдущие дни были нерабочими. Процесс будет завершен до конца мая".

Что касается вопроса выдачи единовременных пособий в связи с продлением карантина, Ф.Талыбов отметил, что согласно Плану мероприятий МТСЗН поручено в течение 2 месяцев произвести единовременную выплату в размере 190 манатов.