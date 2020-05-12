Международный Банк Азербайджана создал предпринимателям возможность дистанционного открытия счетов (R)

Международный Банк Азербайджана, учитывая потребность в дистанционных банковских услугах и с целью адаптации возможностей обслуживания клиентов к современным вызовам, ускорил работы в этом направлении. Банк создал возможность дистанционного открытия счетов и управления ими, а именно без необходимости в посещении офисов обслуживания, для корпоративных клиентов.

Дистанционное открытие банковского счета в Международном Банке Азербайджана осуществляется через этот портал. Чтобы воспользоваться данной возможностью, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны иметь "ASANImza".

Таким образом, после входа в систему через "ASANImza" и предоставления необходимой информации и документов, клиент устанавливает время видеовстречи. Во время видеовстречи оператор банка предоставляет клиенту общую информацию об идентификации и дополнительной аутентификации.

По завершении процесса оформления открытия банковского счета и управления им Банк автоматически открывает счета и обеспечивает подключение клиента к услуге Интернет-банкинг. Информация о реквизитах предоставляется клиенту вместе с регистрационными документами. Клиент может загрузить представленные документы и данные счета, сохранив их в электронном виде или распечатав.

Управляющий директор Международного Банка Азербайджана Наргизханым Билендерли отметила, что дистанционное открытие счета - это уникальная возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: "Теперь для открытия счета уже нет необходимости покидать дом или офис и приходить в банк. Это можно сделать через Интернет. Возможность дистанционного открытия банковского счета упрощает работу наших клиентов и экономит их время. Наши клиенты могут удаленно открывать счета, подключаться к услуге Интернет-банкинга и воспользоваться ее преимуществами".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.