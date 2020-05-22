https://news.day.az/economy/1237787.html В Баку из Турции вернулись 178 граждан Азербайджана - ФОТО
В Баку из Турции вернулись 178 граждан Азербайджана - ФОТО
Еще 178 граждан Азербайджана были доставлены сегодня на родину. "Азербайджанские Авиалинии" выполнили очередной чартерный рейс из Стамбула в Баку.
Все пассажиры после рейса были отправлены на карантин.
Напомним, что на этой неделе в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, авиакомпания AZAL выполнила чартерные рейсы в Баку из Берлина и Варшавы.
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