В Баку из Турции вернулись 178 граждан Азербайджана

Еще 178 граждан Азербайджана были доставлены сегодня на родину. "Азербайджанские Авиалинии" выполнили очередной чартерный рейс из Стамбула в Баку.

Все пассажиры после рейса были отправлены на карантин.

Напомним, что на этой неделе в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, авиакомпания AZAL выполнила чартерные рейсы в Баку из Берлина и Варшавы.