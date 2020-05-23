Минэкономики Азербайджана обратилось к налогоплательщикам

Несмотря на отправку уведомлений и СМС на мобильные телефоны в личные электронные кабинеты налогоплательщиков на госпортале "Интернет Налоговое управление" для получения финансовой поддержки, от ряда субъектов предпринимательства до сих пор не последовало обращений, сообщает в субботу Day.Az cо ссылкой на министерство экономики Азербайджана

Учитывая, что программа будет завершена в ближайшее время, налогоплательщиков, не обратившихся в ведомство, просят обратиться в Государственную налоговую службу министерства экономики в электронной форме в раздел "программа финансовой поддержки в связи с пандемией", созданный в их личных электронных кабинетах.

Отметим, что в Азербайджане продолжается реализация программы по покрытию государством определенной части заработной платы наемным работникам, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), и оказанию финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям.