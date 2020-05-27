https://news.day.az/economy/1238893.html Уволившие сотрудников будут наказаны - Предупреждение для работодателей - ВИДЕО
Уволившие сотрудников будут наказаны - Предупреждение для работодателей - ВИДЕО
В Азербайджане работодатели, уволившие сотрудников из-за коронавируса, будут наказаны.
Как передает Day.Az, в период особого режима карантина Государственная служба инспекции труда ежедневно осуществляет контроль посредством подсистемы "Уведомление трудового договора".
Более подробно в сюжете передачи "Günə Doğru" на телеканале ARB:
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