Уволившие сотрудников будут наказаны

В Азербайджане работодатели, уволившие сотрудников из-за коронавируса, будут наказаны.

Как передает Day.Az, в период особого режима карантина Государственная служба инспекции труда ежедневно осуществляет контроль посредством подсистемы "Уведомление трудового договора".

Более подробно в сюжете передачи "Günə Doğru" на телеканале ARB: