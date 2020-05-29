"Рейсы внутри страны могут быть возобновлены со следующей недели".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в связи с этим будут определены специальные правила, которые будут применяться при входе и выходе из самолета.