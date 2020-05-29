https://news.day.az/economy/1239454.html Рейсы внутри страны могут быть возобновлены со следующей недели - ОФИЦИАЛЬНО
Рейсы внутри страны могут быть возобновлены со следующей недели - ОФИЦИАЛЬНО
"Рейсы внутри страны могут быть возобновлены со следующей недели".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, в связи с этим будут определены специальные правила, которые будут применяться при входе и выходе из самолета.
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