Угроза новой нефтяной войны в мире

Под конец месяца рынок "черного золота" снова оказался под давлением. Одна из причин незначительного, но все же заметного снижения мировых цен на нефть - усиление напряженности в отношениях между США и Китаем. Ранее две крупнейшие экономики мира конфликтовали из-за коронавируса, который, по мнению Трампа и госсекретаря Майка Помпео, якобы был искусственно создан в лаборатории Уханя. Теперь в американский список претензий добавился еще один пункт.

На рассмотрение очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине был вынесен новый закон о нацбезопасности на территории Гонконга, где центральные власти планируют создать особые государственные органы.

Против этого решительно выступил Вашингтон. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл пригрозил пересмотром американо-китайских отношений, если Пекин продолжит давить на Гонконг. "Мощный" ответ Китаю пообещал дать и лично Трамп - о конкретных шагах он обещает сообщить до конца недели. Отметим, что 28 мая упомянутый закон все-таки был принят, что открывает дорогу к новому этапу конфронтации США и КНР. На настроения нефтетрейдеров это тоже влияет. "Угроза новой торговой войны между США и Китаем больше не является маловероятной и может означать катастрофу для рисковых активов", - считает нефтяной брокер Стивен Бреннок.

По мнению аналитиков, на нефтяные котировки также повлияли данные о более стремительном, чем прогнозировалось, росте запасов в США. Впрочем, эту новость затмила публикация "Блумберг": издание сообщает, что между участниками сделки ОПЕК+ снова пробежала черная кошка.

10 июня представители стран-экспортеров нефти проведут очередной саммит, на котором обсудят дальнейшие шаги по стабилизации рынка нефти. Казалось бы, обсуждать здесь нечего - условия соглашения четко прописаны и согласованы всеми сторонами. Но в случае консенсуса их можно подкорректировать. Ряд государств изъявляют такое желание и хотят продлить максимальные квоты, установленные на май и июнь, до конца года. А их оппоненты выступают за постепенное наращивание добычи, как это прописано в действующей редакции договора ОПЕК+. По данным западной прессы, "фронтменом" второй группы выступает Россия. И взаимопонимания с саудитами она пока не находит.

В том, что Эр-Рияд настаивает на необходимости ужесточения сделки, можно не сомневаться. Ранее ближневосточная монархия в одностороннем порядке (вероятно, под давлением США) пошла на беспрецедентный шаг -решила убрать с рынка еще один миллиона баррелей нефти в сутки. Её примеру последовали Кувейт и ОАЭ, остальные пока остались в стороне. Очевидно, по мнению шейхов, теперь мяч на стороне России - она должна согласиться на продление действующих квот.

Принципиально такая же ситуация, кстати, сложилась накануне вспыхнувшей в марте нефтяной войны. Тогда Россия была полна решимости следовать ранее заключенным договоренностям, а саудиты настаивали на пересмотре сделки ОПЕК+ в сторону дальнейшего сокращения добычи. Что было дальше, лишний раз напоминать не нужно. Учитывая, что отношения Москвы и Эр-Рияда по-прежнему нельзя назвать идиллическими, любые разногласия по поводу нового соглашения чреваты повторением мартовского сценария. Хотя вероятность этого все же невелика. Саудовская Аравия, как-никак, первой выбросила белый флаг и запросила экстренную встречу ОПЕК+. Закономерный итог политики Мухаммеда ибн Салмана, который не только лицезрел провал своего "нефтяного блицкрига", но и попал в немилость администрации президента США.

Люди из ближайшего окружения Трампа, по данным авторитетных западных СМИ, обвиняют саудовского кронпринца в предательстве и попытке уничтожить американскую сланцевую отрасль. Все это будет удерживать Салмана от повторения его же собственных ошибок. Если внести коррективы в сделку ОПЕК+ не получится, то лучшим решением будет просто её выполнять.

Впрочем, действительно ли Россия выступает против саудовской инициативы? Официальная позиция Кремля накануне нового раунда переговоров остается неясной - ни представители Минэнерго, ни другие чиновники внятных комментариев не дают. Сплошная "вода": нужно смотреть за развитием ситуации, нужно действовать сообща...

По сути, сообщение "Блумберг" - единственный источник информации о нежелании России ужесточать условия нефтяного мира с саудитами. Но этот слух многие приняли за чистую монету. "Ралли нефти остановилось после того, как Россия подала сигнал о том, что они хотят развернуть производство в июле - знак того, что битва за долю рынка возобновится, поскольку спрос на нефть улучшится. Комментарии России о смягчении сокращений в июле послужили напоминанием о том, что более высокие цены и улучшенный спрос на нефть, вероятно, столкнутся с тем, что сделка ОПЕК+ не будет соблюдаться", - прогнозирует аналитик Эдвард Мойя. Не совсем понятно, о каких сигналах и "комментариях России о смягчении сокращений в июле" идет речь.

Возможно, Мойя имеет в виду комментарии представителей отдельных нефтедобывающих компаний, которые считают, что сделка ОПЕК+ не нуждается в ужесточении. Но официальными спикерами от России они не являются. Те, кто действительно уполномочены давать сигналы, пока что придерживаются излюбленной тактики Кремля - выжидают.

"Рынок был поддержан быстрым соблюдением Россией согласованных квот в рамках альянса ОПЕК+. (...) Однако выяснилось, что было решено смягчить сокращение производства в июле. Несмотря на то, что это соответствует соглашению о поставках, это разочаровало рынок", - говорится в записке аналитиков, опубликованной 28 мая. Их выводы тоже звучат довольно странно - даже "Блумберг" не утверждает, что решение уже было принято. Тем более это решение не могло разочаровать рынок, который не знает деталей закулисных переговоров России и Саудовской Аравии.

В противовес "Блумберг" российские издания поспешили поделиться собственными инсайдами. ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщили, что Минэнерго и нефтяники обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. По информации изданий, об этом шла речь на совещании 26 мая. Один из вариантов - продление действующих квот до конца лета.

О вероятности такого развития событий со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли сообщает также "Коммерсант". Его собеседник отмечает, что у российских компаний нет единого мнения по вопросу ужесточения сделки ОПЕК+. Очевидно, Кремль тоже еще не определился с окончательным решением. Но на него давит Саудовская Аравия, неудовлетворенная нынешней динамикой цен на нефть (госбюджет королевства нацелен на 80 долларов за баррель).

Своей версией происходящего поделился "Рейтерс": Россия пока не согласилась с предложением Эр-Рияда продлить максимальные квоты по сокращению добычи до конца 2020 года. Правительство вроде как поддерживает позицию саудитов, но ряд нефтяных компаний выступает против.

Видимо, чтобы успокоить взбудораженный рынок, Путин и Салман 27 мая провели телефонный разговор. На сайте Кремля он описан скупо: продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей, отмечена важность совместных усилий по достижению сделки ОПЕК+, условлено о дальнейшей тесной координации. "Вопрос в том, какие детали были согласованы, если вообще были согласованы. Однако то, что Россия и Саудовская Аравия, похоже, находятся на одной волне, является хорошим предзнаменованием для следующей встречи ОПЕК+", - полагает аналитик и консультант Мохаммад Дарваза.

Нельзя исключать, что за ширмой "тесной координации" кроются серьезные противоречия. На следующем саммите нефтяного картеля они могут проявиться во всей красе. Но от нового витка эскалации и Москву, и Эр-Рияд будет удерживать тот факт, что эпидемия коронавируса продолжает оказывать пагубное влияние на мировую экономику. Перед тем, как выяснять отношения друг с другом, необходимо отбиться от общего врага.

Эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан в интервью Day.Az отмечал, что прошлая неделя открылась с позитивной информации о снижении добычи такими странами, как Саудовская Аравия, Россия, США. В нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом добыча была полностью приостановлена. Baker Hughes зафиксировала минимальное количество буровых в США, начиная аж с 40-го года. За неделю число буровых установок там сократилось на 35 единиц. "Эти данные рынок принял как позитив, и на этом фоне цены начали расти.Дальнейшая ситуация с нефтяными ценами зависит от экономической ситуации в еврозоне. Для того, чтобы в последующем цена нефти варьировалась в коридоре 35-40 долларов за баррель, нужно, чтобы участники рынка получили убедительную информацию о том, что объемы добычи действительно снижаются и что сокращается количество стран с карантином. Восстановление нормальной жизнедеятельности стран Европы приведет к росту потребления. Чем больше будет стран, выходящих из карантина, тем выше будет цена нефти", - отметил Шабан.

Азербайджан пусть обладает и не настолько значительными запасами нефти, как Саудовская Аравия, тем не менее давно закрепил за собой статус серьезного игрока на энергетическом рынке Европы. Однако в отличие от многих других стран-экспортеров "черного золота" наша страна активно вкладывалась в развитие ненефтяной экономики. Политика Президента Ильхама Алиева по инвестированию нефтяного капитала в развитие реального сектора экономики, возрождению традиционных для Азербайджана сельскохозяйственных отраслей и, конечно, в революционные социальные преобразования, доказала свою эффективность.

Что же касается последних негативных событий, то Азербайджан обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы нейтрализовать возможное негативное влияние ценовых войн на национальную экономику. Правительство страны обладает планом превентивных мероприятий для этого. Кроме того, были разработаны прогнозные сценарии влияния резкого падения цен на нефть на платежный баланс.

Кроме того, экономика страны сама по себе достаточно крепка для сдерживания рисков: стратегические валютные резервы Азербайджана составляют порядка 52 млрд. долларов - это на 8% больше объема ВВП страны. Внешний долг находится на крайне низком уровне (не превышает 17% от ВВП, а это один из самых низких показателей в мире). Азербайджан сумел выстоять даже на фоне глобального экономического кризиса 2014 года - а сейчас экономика страны еще крепче и эффективнее, чем 6 лет назад, и она готова к любым возможным рискам. Обеспечена не только стабильность всей экономической системы, но и ее динамичное развитие. Больше того, эта позитивная тенденция сохраняется и в 2020 году - за первые два месяца года был зафиксирован 6,7%-ый рост ненефтяного ВВП (при росте всей азербайджанской экономики на 2,8% за этот период).

В целом, разумеется, что чем выше цены на нефть, тем больше будут доходы, и значит тем комфортнее страна будет покрывать собственные расходы. Но важно отметить, что цены на нефть не являются единственным фактором, от которых зависит экономический баланс в нашей стране. Именно политика диверсификации национальной экономики, к которой Азербайджан пришел много лет назад благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, уберегла нашу страну от самых чувствительных ударов глобального экономического кризиса и стала залогом нынешнего процветания нашей страны и царящей в Азербайджане стабильности. Государство демонстрирует, что видит четкий путь развития страны и следует ему. Граждане сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и доверяют выбранному им политическому и экономическому курсу.

Гражданское единство, необходимые реформы и эффективное управление имеющимися средствами - в этом простой и надежный залог азербайджанской устойчивости к любым колебаниям нефтяных котировок.



Э. Ибрагимов