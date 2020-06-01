ЦБА дал месяц еще двум азербайджанским банкам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предоставил двум банкам отсрочку для представления аудиторских отчетов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, это Accessbank и Rabitəbank:

"Этим банкам предоставлена отсрочка на месяц для представления аудиторских отчетов".