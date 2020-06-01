https://news.day.az/economy/1240275.html ЦБА дал месяц еще двум азербайджанским банкам
ЦБА дал месяц еще двум азербайджанским банкам
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предоставил двум банкам отсрочку для представления аудиторских отчетов.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.
По его словам, это Accessbank и Rabitəbank:
"Этим банкам предоставлена отсрочка на месяц для представления аудиторских отчетов".
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