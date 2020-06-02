https://news.day.az/economy/1240533.html В Азербайджане снижен срок предоставления адресной соцпомощи
В Азербайджане снижен срок предоставления адресной соцпомощи
Срок предоставления адресной государственной социальной помощи, предусмотренной в Азербайджане для малообеспеченных семей, снижен с двух лет до одного года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос нашел отражение в поправке в ст. 8.1 закона "Об адресной государственной помощи", вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
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