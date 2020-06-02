https://news.day.az/economy/1240603.html Самир Шарифов: В связи с выполнением бюджета нет никаких проблем
Самир Шарифов: В связи с выполнением бюджета нет никаких проблем
В настоящее время Азербайджан не имеет никаких проблем в связи с выполнением государственного бюджета на 2020 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения выполнения госбюджета на 2019 год на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что результаты прошедших пяти месяцев уже налицо, и образовался довольно крупный профицит. По словам министра, это в целом прекрасная картина, и подробная информация об этих результатах будет предоставлена после соответствующих анализов.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре