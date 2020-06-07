Место, где по-домашнему уютно и вкусно! В Баку открылся ресторан Xaçapuri Home

Для настоящих почитателей грузинской кухни на улице Ага Нейматулла, 23 открыли новое заведение - ресторан Xaçapuri Home. Этот ресторан стал частью продолжения сети грузинских ресторанов объединения Resant Group и отлично подходит для отдыха всей семьёй.

Шефом Xaçapuri Home стала грузинский кулинарный мастер Марина Худиева - она знает не только гастрономические премудрости, но и секреты настоящей национальной кухни. Она сфокусировала меню не только на классических, но и на современных блюдах Грузии: в ресторане можно заказать как хачапури, хинкали и чахохбили, так и пряные салаты с грецким орехом или баранину, приготовленную в белом вине и приправленную тархуном.

Может ли быть интерьер ресторана по-домашнему уютным? Наверное, да... , если такая цель ставится самими хозяевами. Другой вопрос, как добиться тепла и уединения в строгих рамках общественного пространства? Прекрасно справились с этой задачей дизайнеры, проектируя интерьер ресторана Xaçapuri Home. Простой деревенский интерьер больше похож на загородный дом, где собрались гости на вечерний ужин.

Интерьер ресторана действительно напоминает деревенский коттедж. Здесь хочется отдохнуть после рабочего дня, встретиться с друзьями и вкусно по-домашнему покушать. Комфортная обстановка спроектирована по основным принципам гештальтпсихологии, которая создает индивидуальное пространство для каждого клиента.

"Генацвале! Ждем вас на вах каком празднике! А мы в свою очередь сделаем все, чтобы ваше времяпровождение прошло в атмосфере, которая так характерна для Грузии, - гостеприимство и забота, тепло и радушие, внимание и щедрость. Гаумарджос!" - говорят в Xaçapuri Home.

Позвольте себе раз и навсегда влюбиться в грузинскую кухню!

Ресторан Xaçapuri Home, Ага Нейматулла, 23, тел.: 055 922 66 33.

https://instagram.com/khachapurihome?igshid=11k9fo2lwwfa1