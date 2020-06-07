Азербайджан увеличит экспорт хлопковой продукции
С начала года азербайджанский хлопок в основном экспортировался в Турцию.
Об этом сказал Trend директор департамента сферы аграрного производства и торговли "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов, передает Day.Az.
По его словам, имеются определенные предложения покупателей из России, и в будущем планируется также экспортировать хлопок в этом направлении.
По словам директора, до настоящего времени 10 354 тонны хлопкового волокна было экспортировано в Турцию.
Как отметил Байрамов, в этом году 650 гектаров засеяны с использованием новых технологий и методов, в частности, методами двухрядного и капельного посева.
"Для повышения урожайности исключительное значение имеет своевременное использование удобрений. Для этого в почву в необходимом объеме вносятся азотные и карбамидные удобрения, в том числе аммофос и нитрат аммония",-подчеркнул он.
Напомним, что в прошлом году урожайность была предусмотрена на уровне 28 центнеров с гектара, а в этом году прогнозируется урожайность в 30 центнеров с гектара.
В этом году в период сева ООО Azərpambıq ASK применило несколько новых методов. В пример можно привести метод посева парными рядами. Благодаря данному методу можно засеять больше семян, что обуславливает высокую урожайность.
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