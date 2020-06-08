Нидерланды и Азербайджан могут создать железнодорожное сообщение

Нидерланды и Азербайджан работают над созданием железнодорожного сообщения, сказал Trend посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс, передает Day.Az.

"Идут работы над созданием железнодорожного сообщения между Венло и Азербайджаном, вплоть до Китая. Мы надеемся, что нам удастся реализовать этот проект", - сказал он.

Керверс отметил, что в настоящее время существуют контакты между портом Венло на реке Маас в Нидерландах и новым портом Баку в Аляте.

Два порта сотрудничают в области логистики, а также в сфере обучения и образования, добавил Керверс.

Он отметил, что директор Бакинского порта Талех Зиядов очень заинтересован в отправке своего персонала в Нидерланды для обучения.

Кроме того, Керверс сказал, что он находится в контакте с директором Академии государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

"Он очень заинтересован в сотрудничестве с таможней порта Роттердам, чтобы увидеть, как в порту можно интегрировать коммерческий процесс и таможенные процедуры. Таможня - это контроль, что замедляет логистику. Если удастся интегрировать таможенную проверку в систему управления портами, это будет намного эффективнее, и вы сможете очень быстро перевозить грузы", - подчеркнул посол.

Отметим, что Бакинский порт расположен в Аляте (поселок в 70 км к югу от Баку), на пересечении двух основных транспортных коридоров - Восток-Запад и Север-Юг. Именно здесь сходятся основные железнодорожные и автомобильные сети Азербайджана, способствуя реализации видения порта как крупного хаба, становящегося ключом к региональным и глобальным цепочкам поставок. Бакинский порт будет не только служить крупным интермодальным распределительным узлом, но и использовать интегрированную модель развития, включающую портовую деятельность, таможенную зону, развитие инфраструктуры поселка Алят и различные транспортные и нетранспортные проекты.