Важная новость для пенсионеров

Для повышения качества обслуживания пенсионеров и управления в структуре Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения осуществлены изменения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство.

Согласно изменению, по Насиминскому, Низаминскому и Сураханскому районам назначены пенсии в льготном порядке по условиям труда.

Пенсионные дела лиц (госслужащие, лица особого звания и др.), которым установлены надбавки за стаж работы по трудовой пенсии, переданы из районных филиалов ГФСЗ в Управление назначений по особым условиям Фонда.

В связи с этим с июня 2020 года пенсии этим лицам будут выдаваться 14-16 числа каждого месяца.

В случае возникновения вопросов пенсионеры (лица, которым назначены пенсии по льготным и особым условиям) вышеуказанных районов столицы, а также лица, которым будут назначены пенсии по льготным и особым условиям, могут обращаться по телефонам Управления ГФСЗ: (012) 563 55 46; (012) 563 55 47.