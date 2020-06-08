Азербайджан и Казахстан отложили возобновление авиасообщения
Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном отложен до первого июля.
Как сообщает Day.Az, об этом передает Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.
Напомним, ранее казахстанская сторона сообщала, что планирует в скором времени начать процесс возобновления авиарейсов с Азербайджаном.
Однако, как отметили в комитете, азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до первого июля 2020 года.
"В этой связи возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты", - отмечается в сообщении.
Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане сокращено выполнение (на сегодняшний день) 438 рейсов в неделю по 97 маршрутам или 99 процентов всех международных полетов.
Также были закрыты регулярные внутренние рейсы на территории страны.
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 12 859 человек.
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