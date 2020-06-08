Россия намерена возобновить авиасообщение с Азербайджаном - НАЗВАНА ДАТА
Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом стало известно порталу Ассоциации туроператоров России.
Затем, по его информации, с 1 августа будут возобновлены рейсы еще в семь стран мира - предположительно, речь идет о государствах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также обсуждается возможность восстановления с осени рейсов в Грузию и Египет.
"В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними", - заключил один из источников портала. При этом открыть продажу билетов отечественные авиакомпании могут уже в середине июня.
Отмечается, что окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.
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