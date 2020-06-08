Азербайджан и Иран создают совместный промышленный городок и логистический терминал

Азербайджан и Иран создадут совместный промышленный городок и логистический терминал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель Организации управления и планирования иранской провинции Ардебиль Давуд Шаеги.

Он отметил, что целью создания логистического терминала и совместного азербайджано-иранского промышленного городка является еще большее развитие торгово-экономических связей в приграничном регионе Парсабад-Мугань: "После создания логистического терминала увеличится экспорт продукции из Ардебиля в страны Кавказского региона, Среднюю Азию и Россию, будет достигнут рост инвестиций в производство и промышленность".

Д.Шаеги сообщил о том, что выполняется проект по соединению второго по величине города провинции Ардебиль Парсабада с Билясуваром, и подчеркнул, что магистраль Парсабад-Билясувар будет четырехполосной. Реализация этого проекта является приоритетом, в этом году будут осуществлены и работы по усовершенствованию инфраструктуры в городе Парсабад.

Он добавил, что в настоящее время идет подготовка к учреждению логистического терминала и совместного промышленного городка.