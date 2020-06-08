В Азербайджане оценили потенциал обязательного страхования недвижимости

Многочисленные пожары и природные катаклизмы, произошедшие в стране в прошлом году, нанесли ощутимый ущерб как жителям, так и имуществу предпринимателей, еще раз подчеркнув важность страхования имущества. С декабря 2019 года страховые компании проводят различные мероприятия по повышению интереса населения к обязательному страхованию недвижимости - организовывают мероприятия, готовят информационные материалы, снимают рекламные ролики и т.д. Тенденция сохранилась и в течение первого квартала 2020 года, что привело к увеличению сборов по данному виду на 95% за первые три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Информационная и просветительская деятельность, осуществляемая Центральным банком Азербайджана, Бюро обязательного страхования, а также Ассоциацией страховщиков Азербайджана в этой области, сыграла важную роль в наблюдаемой положительной динамике роста премий. После передачи полномочий регулятора страхового рынка страны Центральному банку, на постоянной основе стали осуществляться оценка и анализ страхового сектора. С этой целью в столице и регионах проводились различные мероприятия, в СМИ широко освещались различные аспекты страхования в Азербайджане, страховые эксперты участвовали в различных телевизионных программах и давали интервью. Эти меры положительно отразились на результатах с точки зрения роста продаж в обязательном страховании недвижимого имущества.

На приведенной ниже диаграмме отражена динамика развития сборов страховых премий (отмечено синим) и выплат страховых возмещений (отмечено красным) в сегменте non-life страхования в 2016-2020 годах. Если в течение трех лет наблюдался стабильный рост темпа сборов страховых премий, то в первые три месяца 2020 года прослеживается резкий рост.

В результате осуществленных мероприятий значительно вырос удельный вес обязательного страхования недвижимости физических лиц, но существенных изменений по этому виду страхования в сегменте корпоративной недвижимости не произошло. Как считают эксперты АСА, учитывая, что в стране на данный момент немало незастрахованного в обязательном порядке недвижимого имущества, можно сказать, что обязательное страхование недвижимости имеет большой потенциал развития на рынке.

Как отмечают в Ассоциации, хотя этот вид страхования осуществляется в соответствии с законом, принятым в 2011 году, механизм применения его до сих пор не подвергался строгому контролю. Для полного приведения надзорного механизма в действие необходимо внести соответствующие изменения на законодательном уровне. Одной из основных задач сейчас является цифровизация данного вида страхования.

Безусловно, распространение пандемии коронавируса негативно отразилось на всем страховом секторе, и в настоящее время многие информационно-просветительские мероприятия, проводимые страховыми компаниями в рамках обязательного страхования недвижимости, были сокращены или полностью прекращены. В результате не было достигнуто того значительного увеличения числа договоров страхования, заключенных в рамках обязательного страхования недвижимости, как ожидалось, прогресс был достигнут более умеренными темпами. Тем не менее, увеличение продаж в рамках данного вида страхования в этом году демонстрирует гораздо более активный рост по сравнению с предыдущими годами, заключили специалисты АСА.

На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.