Граждане Азербайджана высоко удовлетворены услугами Хачмазского «Дома МСБ»

Уровень удовлетворенности услугами, оказываемыми предпринимателям Хачмазским "Домом малого и среднего бизнеса" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), составляет 97%, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Агентство.

Для выявления уровня удовлетворенности каждой оказанной услугой на месте применяется электронная система.

Отметим, что Хачмазский "Дом МСБ", который функционирует с февраля этого года, по 25 окнам обслуживания оказывает около 300 государственных ("G2B") и бизнес-бизнес ("B2B") услуг.

До настоящего времени Хачмазский "Дом МСБ" оказал предпринимателям свыше 4 500 услуг.

Оказание предпринимателям услуг в едином пространстве уменьшает потерю времени и расходы.