В госбюджет Азербайджана перечислено более 348 миллиона манатов

В мае 2020 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 348,2 миллиона манатов, что на 1,9 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на данные ГТК.

В мае текущего года сумма таможенных пошлин составила 71,04 миллиона манатов, или 20,4 процента от всех поступлений, НДС - 263,45 миллиона манатов (75,6 процента), акцизы - 10,66 миллиона манатов (3,1 процента), дорожный налог - 3,07 миллиона манатов (0,9 процента).

Удельный вес поступлений от НДС увеличился за год на 7,6 процентных пункта за счет сокращения акцизной доли на 2,8 процентных пункта.

По сравнению с маем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце сократились на 20,3 процента, от НДС - выросли на 15,2 процента, от акцизов - сократились почти в два раза. Поступления от дорожного налога сократились на 15,2 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.