Пострадавшим от пандемии выплатили более 148,5 млн манатов

В Министерство экономики Азербайджана для выплаты определенной части зарплаты наемным работникам обратились 28 319 налогоплательщиков, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), а за получением финансовой поддержки - 114 290 частных (микро) предпринимателей, всего 142 609 налогоплательщиков.

Как сообщили Day.Az в министерстве, обращения 28 319 предпринимателей, охватывающих 259 119 наемных работников, были рассмотрены и утверждены.

До сегодняшнего дня объем финансовой поддержки по утвержденным обращениям составил 95,77 млн. манатов в том числе, объем средств, предусмотренных на выплату по второму месяцу, составил 47,88 млн. манатов.

По состоянию на 7 июня Агентство государственного казначейства Министерства финансов обеспечило выплату 87,71 млн. манатов для зарплаты 203 121 наемного работника 23 584 налогоплательщиков.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили обращения от 114 290 налогоплательщиков, 106 771 обращение было изучено и утверждено. Объем финансовой поддержки по утвержденным обращениям составляет 61,54 млн. манатов. По состоянию на 7 июня Агентство государственного казначейства Министерства финансов обеспечило перечисление 60,83 млн. манатов на банковские счета 101 698 частных (микро) предпринимателей.

Таким образом, по состоянию на 7 июня, пострадавшим от пандемии налогоплательщикам оказана финансовая поддержка на сумму 148 546 тыс. манатов.