Азербайджан планирует экспорт стройматериалов на новые рынки

В 2020 году планируется расширение географии экспорта в другие соседние страны, и для этого осуществляется ряд необходимых мероприятий.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend председатель ассоциации производителей строительных материалов Эльхан Баширов.

По словам председателя, до сегодняшнего дня экспорт осуществлялся в Грузию и Россию.

"2,5 процента от общей суммы продаж пришлось на экспорт в зарубежные страны. С начала текущего года наибольший спрос за рубежом имеют стекло, паркет, фасадные материалы. Около 30 процентов себестоимости строительных материалов составляют расходы на транспортировку, будь то железнодорожный, автомобильный или морской транспорт. Нигде в мире такого нет. Мы считаем, что транспортные расходы должны составлять максимум пять процентов от себестоимости продукции", - подчеркнул он.

Баширов отметил, что изменения на внутреннем рынке были отчетливо видны в первом квартале 2020 года. Основной причиной этого является пандемия, которая в настоящее время является глобальной проблемой. В этот период на рынке строительных материалов сложилась неблагоприятная конъюнктура, связанная со снижением спроса. По сравнению с предыдущими двумя годами уровень спроса значительно снизился.

Отметим, что Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана была учреждена в 2017 году в продолжение системных реформ, осуществляемых в целях обеспечения развития предпринимательской деятельности в стране.