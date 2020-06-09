Федеральное министерство: Германия стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном

Германия стремится к дальнейшему расширению отношений с Азербайджаном на принципах доверительного сотрудничества и верховенства закона, не ограничиваясь определенными сферами бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Федеральном министерстве экономики и энергетики (BMWi).

"Правительство Германии поддерживает деятельность немецких промышленных компаний в Азербайджане путем развертывания своих инструментов внешней торговли и инвестиций, которые включают, в частности, экспортные гарантии и гарантии для прямых иностранных инвестиций Германии за рубежом", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что Германо-азербайджанская межправительственная группа также активно продвигает двусторонние экономические отношения, работая над интенсификацией экономического сотрудничества, а также улучшая основу для этого, поддерживает конкретные проекты.

"Азербайджан является одним из важнейших экономических партнеров Германии на Южном Кавказе и важной страной-партнером в усилиях по укреплению нашей энергетической безопасности. Азербайджан также является надежным торговым партнером. К сожалению, мы не можем оценить точные последствия пандемии Covid-19 для отдельных торговых партнеров. Но нынешняя основная цель для всех нас - как можно быстрее и невредимыми выйти из кризиса", - сказали в федеральном министерстве.