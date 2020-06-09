Турция начинает строительство газопровода в Нахчыван

В Турции будет объявлен тендер на строительство газопровода в Нахчыван.

Об этом пишет во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что заявки для участия в тендере будут приняты до 30 июня этого года.

Общая длина газопровода составит 82 километра.

Победитель тендера должен в течение 270 дней завершить строительство.

Отметим, что ранее в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили Trend, что строительство газопровода из турецкой провинции Игдыр в Нахчыван является приоритетным вопросом для Турции и Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время газ в Нахчыван поставляется через Иран на основе своповых операций.