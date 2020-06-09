https://news.day.az/economy/1242667.html Турция начинает строительство газопровода в Нахчыван - Объявлен тендер
Турция начинает строительство газопровода в Нахчыван - Объявлен тендер
В Турции будет объявлен тендер на строительство газопровода в Нахчыван.
Об этом пишет во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что заявки для участия в тендере будут приняты до 30 июня этого года.
Общая длина газопровода составит 82 километра.
Победитель тендера должен в течение 270 дней завершить строительство.
Отметим, что ранее в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили Trend, что строительство газопровода из турецкой провинции Игдыр в Нахчыван является приоритетным вопросом для Турции и Азербайджана.
Отметим, что в настоящее время газ в Нахчыван поставляется через Иран на основе своповых операций.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре