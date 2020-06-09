Беларусь готовит долгосрочные контракты на поставки нефти из Азербайджана

Белорусские нефтетрейдеры готовят долгосрочные контракты на поставки альтернативной нефти с партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на белорусскую прессу, об этом сказал начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Руслан Лабуть.

"Альтернатива стала новой реальностью. Беларусь не готова отказаться от поставок нефти, альтернативной российской, даже при самых благоприятных условиях российских поставщиков. Энергетическая безопасность диктует жесткие правила, и белорусские нефтетрейдеры готовят долгосрочные контракты", - отметил Р.Лабуть.

Отметим, в январе-апреле этого года SOCAR отправила в Беларусь 3,83 млн. баррелей нефти - 2,05 млн. баррелей азербайджанской нефти и 1,78 млн. тонн нефти третьих производителей.

Напомним, белорусская сторона намерена закупить в этом году у SOCAR 1 млн. тонн нефти.