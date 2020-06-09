Обнародованы объемы нефтедобычи в Азербайджане - данные за май
Суточная добыча нефти за май 2020 года составила 557,2 тысячи баррелей, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
Согласно данным, по состоянию на апрель 2020 года ежедневная добыча нефти в стране составила 771,4 тысячи баррелей. Из них 679,8 тысячи баррелей - сырой нефти, 91,6 тысячи баррелей - конденсата. Ежедневно экспортировались 640,3 тысячи баррелей сырой нефти, 86 тысяч баррелей конденсата, 23,6 тысячи баррелей нефтепродуктов.
В мае 2020 года суточная добыча нефти (с учетом конденсата) по стране составила 650 тысяч баррелей. Из них 557,2 тысячи баррелей сырой нефти и 92,8 тысяч баррелей конденсата. 437,6 тысячи баррелей из 557,2 тысячи баррелей сырой нефти было добыто с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли"(АЧГ), 119,6 тысячи баррелей - с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а также совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими на суше.
В рамках процесса сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года Азербайджан в мае сократил добычу сырой нефти на 160,8 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, страна выполнила обязательства по ограничению в объеме 164 тысячи баррелей, что значит, что в мае он выполнил свои обязательства более чем на 98 процентов.
Согласно "Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысяч баррелей в сутки в мае-июне-июле текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 554 тысячи баррелей в сутки. Для выполнения обязательств суточная добыча сырой нефти должна быть снижена до уровня октября 2018 года, на АЧГ - с 567 тысяч баррелей до 434 тысяч баррелей, с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а также совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими на суше - сократившись со 151 тысячи баррелей сохранить объем в 120 тысяч баррелей.
Отметим, что соглашение, принятое 12 апреля на 10-м заседании министров стран ОПЕК+, предусматривает сокращение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей, а в Азербайджане - на 164 тысячи баррелей. На 11-м заседании министров стран ОПЕК и государств, не являющихся членами картеля, состоявшемся шестого июня, было принято решение продлить срок этих квот еще на один месяц - до конца июля.
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