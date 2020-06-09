https://news.day.az/economy/1242767.html Скончался постоянный представитель TRACECA в Азербайджане
Скончался постоянный представитель TRACECA в Азербайджане
Скончался национальный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Азербайджане Акиф Мустафаев.
Как передает Day.Az, об этом сообщаетTrend со ссылкой на Секретариат ТРАСЕКА.
"Это трагическое событие - большая утрата не только для родных и близких, но и для всей семьи ТРАСЕКА", - говорится в сообщении.
А.Мустафаев умер от сердечного приступа.
Напомним, А. Мустафаев родился 17 февраля 1947 года. С февраля 2002 года он занимал должность национального секретаря МПК ТРАСЕКА в Азербайджане
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре