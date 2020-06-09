Скончался постоянный представитель TRACECA в Азербайджане

Скончался национальный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Азербайджане Акиф Мустафаев.

Как передает Day.Az, об этом сообщаетTrend со ссылкой на Секретариат ТРАСЕКА.

"Это трагическое событие - большая утрата не только для родных и близких, но и для всей семьи ТРАСЕКА", - говорится в сообщении.

А.Мустафаев умер от сердечного приступа.

Напомним, А. Мустафаев родился 17 февраля 1947 года. С февраля 2002 года он занимал должность национального секретаря МПК ТРАСЕКА в Азербайджане