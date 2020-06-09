В Азербайджане за день были проданы 810 тысяч медицинских масок

В Азербайджане выросли объемы продажи медицинских масок.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, четвертого июня в стране были проданы 424 тысячи медицинских масок.

"А пятого июня было продано уже 810 тысяч штук. В настоящее время в резерве имеется свыше 11,6 миллиона масок. В стране производится 200 тысяч масок ежесуточно, нехватки медицинских масок нет", - сказал Мамедов.