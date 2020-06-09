https://news.day.az/economy/1242910.html В Азербайджане за день были проданы 810 тысяч медицинских масок
В Азербайджане за день были проданы 810 тысяч медицинских масок
В Азербайджане выросли объемы продажи медицинских масок.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, четвертого июня в стране были проданы 424 тысячи медицинских масок.
"А пятого июня было продано уже 810 тысяч штук. В настоящее время в резерве имеется свыше 11,6 миллиона масок. В стране производится 200 тысяч масок ежесуточно, нехватки медицинских масок нет", - сказал Мамедов.
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