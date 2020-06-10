Рост цен на нефть показывает эффективность соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК+ проделали довольно хорошую работу с апреля, но им придется сохранять настороженность, по меньшей мере, до конца 2020 года, и, весьма вероятно, в 2021 году.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, передает Day.Az.

"Цена на сорт Brent сейчас выше 42 долларов за баррель против около 18 долларов за баррель в апреле. Эта тенденция ясно показывает, что соглашение ОПЕК+ является эффективным", - сказал он.

Перрен отметил, что значительное сокращение производства, произведенное с 1 мая, способствует постепенной перебалансировке мирового рынка нефти.

"Снятие или смягчение ограничений, связанных с коронавирусом во всем мире, позволит увеличить мировой спрос на нефть. Рост цен на нефть после свободного падения в период с января по апрель является следствием двух факторов: меньше предложения и немного больше спроса", - сказал эксперт.

Перрен подчеркнул, что встреча ОПЕК+, которая состоялась 6 июня, была важна по трем следующим причинам:

- во-первых, министры энергетики стран ОПЕК+ решили продлить до конца июля первую фазу соглашения о сокращении добычи на 9,7 млн. Эти сокращения должны были быть применены в мае и июне 2020 года;

- во-вторых, совещание ОПЕК+ призвало страны, которые не полностью соблюдают свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерия), соблюдать решения, принятые в апреле. Был создан механизм компенсации: эти страны должны будут наверстать упущенное в период с июля по сентябрь;

- в-третьих, совместный министерский комитет по мониторингу (JMMC) будет собираться каждый месяц, в период с июня по ноябрь (следующий саммит ОПЕК+ состоится 1 декабря), чтобы наблюдать за выполнением соглашения ОПЕК+.

"Последнее совещание ОПЕК+ является еще одним шагом в усилиях, предпринимаемых странами-производителями нефти для содействия восстановлению баланса на рынке нефти", - отметил Перрен.

Тем не менее, эксперт напомнил, что по оценкам стран ОПЕК+, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9 миллионов баррелей в сутки (в 2019 году мировой спрос на нефть составил 100 миллионов баррелей в сутки).

Он считает, что к концу 2020 года предстоит проделать большую работу.

Отметим, что в июле страны ОПЕК сократят суточную добычу нефти на 6,084 млн баррелей, а страны, не являющиеся членами ОПЕК, на 3,616 млн баррелей. В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сократят суточную добычу нефти примерно на 1,2 млн баррелей.

Согласно новой "Декларации о сотрудничестве", Азербайджан должен выполнить свои обязательства по снижению добычи в объеме 164 000 баррелей за май-июнь и поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тысяч баррелей.