Азербайджан увеличил производство электроэнергии

В мае этого года в Азербайджане было произведено 1 899,6 млн. кВт/ч, экспортировано 21,7 млн. кВт/ч, импортировано 17,5 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в мае производство электроэнергии в стране уменьшилось на 17,5 млн. кВт/ч, экспорт - на 2,7 млн. кВт/ч, импорт - на 8,6 млн. кВт/ч.

Сообщается, что в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии в стране увеличилось на 51,1 млн. кВт/ч и составило 10 796,5 млн. кВт/ч. За это время по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт электроэнергии сократился на 113,7 млн. кВт/ч и составил 522,3 млн. кВт/ч, а импорт увеличился на 1,1 млн. кВт/ч и составил 62,2 млн. кВт/ч.