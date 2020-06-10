Министерство энергетики США о нефтедобыче в Азербайджане

Информационное энергетическое агентство при Министерстве энергетики США (EIA) изменило прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2020-2021 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей, что на 20 тыс. баррелей больше предыдущего прогноза.

Согласно информации, в следующем году ежедневная добыча нефти в Азербайджане составит 750 тыс. баррелей (по прогнозу на май, этот показатель должен был составить 740 тыс. баррелей).

Согласно данным EIA, в прошлом году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 790 тыс. баррелей.