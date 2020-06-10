Центробанк продал ноты на сотни миллионов

Бакинская фондовая биржа провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 28 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 98,266 миллиона манатов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на сообщение биржи.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона более чем вдвое превысил предложение по причине того, что восемь инвесторов подали 16 заявок на общую номинальную сумму 539,32 миллиона манатов. Ценовые предложения составили 99,4773 маната с доходностью в 6,76 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4773 маната (6,76 процента), средневзвешенная цена находилась на этом же уровне. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 98,266 миллионов манатов.

Срок погашения нот - первое июля 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 10 июня составляет 1,7 AZN/USD.