https://news.day.az/economy/1243160.html В Азербайджане выросли доходы госбюджета
В Азербайджане выросли доходы госбюджета
Доходы госбюджета Азербайджана в январе-мае этого года составили 9 574,2 млн манатов, расходы - 7 267,7 млн манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.
По сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, доходы госбюджета выросли на 27,6%, а расходы сократились на 0,7%. В госбюджете за отчетный период возник профицит в размере 2 306,5 млн. манатов.
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