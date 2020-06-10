В Азербайджане выросли доходы госбюджета

Доходы госбюджета Азербайджана в январе-мае этого года составили 9 574,2 млн манатов, расходы - 7 267,7 млн манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

По сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, доходы госбюджета выросли на 27,6%, а расходы сократились на 0,7%. В госбюджете за отчетный период возник профицит в размере 2 306,5 млн. манатов.