В Азербайджане выросли доходы населения

В январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальные доходы населения Азербайджана увеличились на 1,3% и составили 22 382,1 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, средние доходы населения на душу населения составили 2 247,9 манатов, в годичном выражении рост составил 0,5%.