https://news.day.az/economy/1243167.html В Азербайджане выросли доходы населения
В Азербайджане выросли доходы населения
В январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальные доходы населения Азербайджана увеличились на 1,3% и составили 22 382,1 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, средние доходы населения на душу населения составили 2 247,9 манатов, в годичном выражении рост составил 0,5%.
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