В Азербайджане сократились пассажироперевозки

В январе-мае этого года хозяйственными субъектами, функционирующими в транспортном секторе Азербайджана, было перевезено 81,2 млн. тонн грузов, что на 10,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, в январе-мае транспортники обслужили 601,2 млн. пассажиров, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.