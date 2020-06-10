https://news.day.az/economy/1243171.html В Азербайджане выросло промышленное производство
В Азербайджане выросло промышленное производство
Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в Азербайджане, за январь-май текущего года произведено промышленной продукции на 15,53 млрд. манатов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 0,4%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, за отчетный период в ненефтяном секторе промышленности производство продукции выросло на 14% и составило 4,77 млрд. манатов.
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