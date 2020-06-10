В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата

В январе-апреле 2020 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане составила 736,2 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Сообщается, что это на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в январе-марте 2020 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросла на 28,9% и составила 744,5 манатов.