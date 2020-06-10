«Азеришыг» переходит на усиленный режим

В связи с введением особого карантинного режима с 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня 2020 года на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в ОАО, с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения приняты технические и организационные меры.

При возникновении каких-либо аварийных ситуаций необходимо сообщить об этом, позвонив на круглосуточную горячую линию 199.

Абоненты могут осуществлять платежи, не выходя из дома, онлайн на официальном сайте ОАО azerishiq.az.