Стало известно число пчеловодческих хозяйств в Азербайджане

В электронной информационной системе сельского хозяйства Азербайджана (EKTIS) зарегистрировано 22 670 пчеловодов, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно данным, на 22 670 пчеловодов приходится 22 781 пчеловодческого хозяйстве и 23 052 пчелиных семей. Всего по стране зарегистрировано 506 944 пчелиных улья.

При этом наибольшее число пчеловодческих хозяйств и ульев зарегистрировано в Балакенском районе, на который приходится 1 104 пчеловодческое хозяйство и 32 273 пчелиных улья.

На Загатальский район приходится наибольшее число пчеловодов - 1 349 пчеловодов. Также значительное количество пчеловодов приходится на Агсуинский, Товузский, Лерикский и Гахский районы.

Самая распространенная порода пчел - Кавказская порода Боздаг. По стране зарегистрировано 395 090 ульев принадлежащих пчелам этой породы, что делает почти 78 процентов от числа всех ульев.

В соответствии с правилами субсидирования, утвержденными указом Президента Азербайджана от 27 июня 2019 года, за каждое пчелиное семейство предусматриваются субсидии в размере 10 манатов.

Председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев выразил уверенность в том, что субсидии, выдаваемые пчеловодам, послужат развитию этой области и повышению урожайности.

"Новый механизм позволит нам установить регионы, которые заинтересованы в этой области, но у них невысокая урожайность. Это позволит разработать в будущем проекты по поддержке повышения урожайности", - сказал Алиев.

Отметим, что в соответствии с механизмом субсидирования, который будет применяться с этого года, все субсидии, предоставляемые производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе пчеловодам, собраны воедино в информационной системе Электронное сельское хозяйство. Пчеловоды должны внести в систему информацию о своих хозяйствах, числе пчелиных ульев, породе. Регистрация пчеловодов в системе для получения субсидий в 2020 году завершилась 31 мая.