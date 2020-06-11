Азербайджан поставит Турции 6 млрд. кубометров газа в год

Объем транспортируемого по TANAP в Турцию азербайджанского газа будет повышен до 6 млрд. кубометров в год.

Как передает Day.Az, об этом в интервью агентству Anadolu сказал генеральный директор Трансанатолийскийского газопровода (TANAP) Салтук Дюзйол.

Он отметил, что на следующем этапе объем транспортируемого по TANAP в Турцию азербайджанского газа будет сохранен на уровне 6 млрд. кубометров в год.

"30 июня 2020 года общий объем газа, транспортируемого нами из Азербайджана в Турцию по TANAP, достигнет 6 млрд. кубометров. В дальнейшем объем транспортируемого по TANAP в Турцию азербайджанского газа будет сохранен на уровне 6 млрд. кубометров в год".

С.Дюзйол отметил, что проект TANAP является одним из важных примеров сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере энергетики. Он сказал, что благодаря поставкам природного газа в рамках проекта TANAP Азербайджан вышел на второе место среди поставщиков газа в Турцию, стал новым поставщиком газа на пространстве Евросоюза.